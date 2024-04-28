Кто лучше — Слот или Тен Хаг? Выбрал футболист, поигравший у обоих. С одним до сих пор переписывается

Арне Слот сменит Юргена Клоппа на посту главного тренера «Ливерпуля» в конце этого сезона. Как сообщается, соглашение уже заключено, осталось только официальное заявление.

45-летнего тренера, естественно, сравнивают с Эриком тен Хагом, другим голландцем с похожей прической, совершившим прыжок из Эредивизие в Премьер-лигу.

Голландский полузащитник Марк Димерс, которого тен Хаг тренировал в «Утрехте», а Слот — в «Фейеноорде», поделился мнением об обоих:

«Я выбираю Арне Слота. Могу говорить только о своем опыте. Я считаю, что Тен Хаг безумно хорош в тактическом плане, как и его тренировки. Просто в то время я не считал его очень хорошим на человеческом уровне.

Но это было уже шесть или семь лет назад. Думаю, Слот намного сильнее на человеческом уровне. Но вы можете взглянуть, в каких клубах работал Тен Хаг, так что у него должны быть качества и на человеческом уровне. Я до сих пор общаюсь с ним по WhatsApp».