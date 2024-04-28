Петр Чех вновь надел футбольные перчатки. Правда, для игры в благотворительном матче

Экс-вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех завершил футбольную карьеру уже пять лет назад, но из спорта не ушел. Чех решил попробовать силы в хоккее и даже подписал контракт с профессиональным клубом. Он до сих пор числится в нем и иногда выходит на лед.

Однако в субботу днем Петр вернулся на зеленый футбольный газон, чтобы провести благотворительный матч за команду премьер-дивизиона лиги Уэссекса «Эндовер Нью-Стрит».

Незадолго до события клуб на официальной странице разместил следующее сообщение: «Завтра будет день футбола и нашего сообщества, так как клуб «Эндовер Нью-Стрит» сыграет в The Jon Baxter Shield».

«Все начнется в 10 утра с развлечений и футболом, в чем смогут поучаствовать все семьи. В этот день мы соберем деньги для различных благотворительных организаций. А уже в 15:00 начнется матч «Виксенс» − «Фоксес», в котором на поле выйдет легенда «Челси» Петр Чех».

«Эндовер Нью-Стрит» разместил фотографию с подписью: «Победитель Лиги чемпионов и чемпион лиги Уэссекса сфотографировались вместе».