Мюллера критикуют за травму его коня Д’Ави (жеребец помогает бизнесу по осеменению лошадей). Та-а-ак, что вообще происходит?

Д’Ави упал и повредил копыто.

Форвард «Баварии» Томас Мюллер – большой любитель животных. Но недавно его конюшня попала в новости.

Мюллер давно обожает лошадей, а в прошлом году занялся бизнесом по осеменению

«Любовь передалась от жены Лизы, полупрофессиональной наездницы. Пара содержит коневедческую ферму и посвящает ей почти все свободное время. «Томас знает о лошадях намного больше, чем я знаю о футболе», – делилась Лиза.

Погружения в дела фермы помогают Томасу бороться с нервами и лучше играть: «Перед важными матчами можно побыть собой, не чувствовать прицела журналистов, – рассуждал Мюллер. – И вместо соперника подумать о том, как свести жеребца с подходящей кобылой. Даже крошечная деталь может многое изменить».

В марте 2018-го «Бавария» побила «Фрайбург» 4:0, Мюллер забил последний гол и посвятил его счастливому событию: «Я играл с фантастическим настроением, вчера у меня родился первый жеребенок! Так что в каком-то смысле я стал папой», – описывал нефутбольную сторону нападающего «Баварии» Вадим Кораблев.

В прошлом году увлечение переросло в бизнес: на семейной конюшне Gut Wettlkam стали заниматься осеменением лошадей.

А что произошло?

Жеребец Д’Ави при подготовке к сезону случки поскользнулся в манеже, резко упал на бок и получил травму в области копыта. «К сожалению, у нас плохие новости. Наш фаворит Д’Ави будет недоступен в ближайшие месяцы. Он крепкий парень, могло быть и хуже», – написали в фейсбук-группе конюшни.

Теперь Д’Ави не сможет спариваться – и его сперму будут продавать в замороженном виде и по скидке. Раньше она продавалась за 2000 евро за порцию, теперь – за 200. Еще 200 евро покупателю придется доплатить, если кобыла забеременеет.

Замороженную сперму используют для оплодотворения кобыл по самым разным причинам – от невозможности доставить ее к жеребцу (или жеребца к ней) до карантина (если кобыла болеет).

Хранится сперма в специальных емкостях в резервуаре с жидким азотом, – объясняет онлайн-журнал о ферсмерстве Farmerstyle.ru.

Защитники прав животных раскритиковали Мюллеров

Мюллера и его жену осудила организация PETA («Люди за этичное обращение с животными»).

«Со стороны якобы любителей лошадей жестоко заставлять животных, находящихся на их попечении, заниматься неестественным сексом, чтобы извлечь максимальную прибыль. Травм, полученных Д’Ави под наблюдением Лизы и Томаса Мюллеров, можно было избежать, это было излишним», – заявила представительница PETA Яна Хогер.

Но доказательств, что Томас и Лиза в чем-то виноваты, нет. И здесь вряд ли будет реакция, как в случае Курта Зума и видео с кошкой.

Фото: instagram.com/gutwettlkam