Месси не зря называют инопланетянином: его пытались сломать сотни раз, нашли самые страшные видео этих моментов🔞

Как ноги Лео это выдерживали?

Начнем с момента, вынесенного на обложку - Томаш Уйфалуши тут чуть не оторвал ступню Лео.

Вот как выглядела нога после столкновения.

Отдельным пунктом идут матчи с «Реалом»

А вот тот самый матч с «Челси», когда Лео терроризировала вся защита лондонцев.

Доставалось и от будущих одноклубников.

Да и в Ла Лиге соперники не пренебрегали возможностью наступить Лео на ногу.

Сейчас Лео в США, но и там ему изрядно достается.

Как при этом Меси сумел избегать серьезных травм на протяжении всей карьеры - загадка.