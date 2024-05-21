Месси не зря называют инопланетянином: его пытались сломать сотни раз, нашли самые страшные видео этих моментов🔞
Как ноги Лео это выдерживали?
Начнем с момента, вынесенного на обложку - Томаш Уйфалуши тут чуть не оторвал ступню Лео.
Вот как выглядела нога после столкновения.
Отдельным пунктом идут матчи с «Реалом»
А вот тот самый матч с «Челси», когда Лео терроризировала вся защита лондонцев.
Доставалось и от будущих одноклубников.
Да и в Ла Лиге соперники не пренебрегали возможностью наступить Лео на ногу.
Сейчас Лео в США, но и там ему изрядно достается.
Как при этом Меси сумел избегать серьезных травм на протяжении всей карьеры - загадка.
ты совсем дурной, да