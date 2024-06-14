81 год назад «Реал» нанес «Барселоне» самое крупное поражение в истории - Мадрид выиграл со счетом 11:1

Самый результативный матч в истории команд.

Этот матч также можно считать одним из самых скандальных в истории главного футбольного противостояния Испании.

Все случилось 13 июня 1943-го - «Реал» в тот день разгромил «Барселону» со счетом 11:1 в полуфинале Кубка Генералиссимуса, предшественника Кубка Испании.

В первом матче каталонцы выиграли 3:0, и «Реалу» нужен был камбэк на домашнем стадионе «Чамартин». На тот момент прошло лишь четыре года с окончания гражданской войны в Испании – и матчи «Реал» – «Барселона» преподносились еще и как дуэль различных политических взглядов.

Ходили слухи, что перед ответным матчем в Мадриде в то ли в раздевалки команд, то ли в судейскую с «напутствием» заходили полицейские (по другой версии - военные). В итоге после скандального поведения домашних фанатов в первом матче болельщики Мадрида ответили той же монетой - доходило даже до того, что в игроком «Барсы» кидали камни, а вратарь гостей из-за это подальше выходил из ворот, чтобы до него недолетали «снаряды» фанатов.

По итогам двух матчей обоим клубам выписали огромные по тем временам штрафы по 2 500 песет, вместе с этим оба клуба получили штраф 25 тысяч песет за создание столь враждебной обстановки вокруг полуфинала.

После ответной игры президенты обоих клубов - Энрике Пинейро у «Барселоны» и Антонио Сантос Перальба у «Реала» - синхронно ушли в отставку. Новым же управляющим было поручено организовать «матч мира» - в Мадриде команды сыграли 1:1, а в Барселоне хозяева победили 4:0.