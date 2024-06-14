81 год назад «Реал» нанес «Барселоне» самое крупное поражение в истории - Мадрид выиграл со счетом 11:1
Самый результативный матч в истории команд.
Этот матч также можно считать одним из самых скандальных в истории главного футбольного противостояния Испании.
Все случилось 13 июня 1943-го - «Реал» в тот день разгромил «Барселону» со счетом 11:1 в полуфинале Кубка Генералиссимуса, предшественника Кубка Испании.
В первом матче каталонцы выиграли 3:0, и «Реалу» нужен был камбэк на домашнем стадионе «Чамартин». На тот момент прошло лишь четыре года с окончания гражданской войны в Испании – и матчи «Реал» – «Барселона» преподносились еще и как дуэль различных политических взглядов.
Ходили слухи, что перед ответным матчем в Мадриде в то ли в раздевалки команд, то ли в судейскую с «напутствием» заходили полицейские (по другой версии - военные). В итоге после скандального поведения домашних фанатов в первом матче болельщики Мадрида ответили той же монетой - доходило даже до того, что в игроком «Барсы» кидали камни, а вратарь гостей из-за это подальше выходил из ворот, чтобы до него недолетали «снаряды» фанатов.
По итогам двух матчей обоим клубам выписали огромные по тем временам штрафы по 2 500 песет, вместе с этим оба клуба получили штраф 25 тысяч песет за создание столь враждебной обстановки вокруг полуфинала.
После ответной игры президенты обоих клубов - Энрике Пинейро у «Барселоны» и Антонио Сантос Перальба у «Реала» - синхронно ушли в отставку. Новым же управляющим было поручено организовать «матч мира» - в Мадриде команды сыграли 1:1, а в Барселоне хозяева победили 4:0.
Когда каталонская команда прибыла на стадион, ее встретили полицейские, предупредившие о том, что сил, обеспечивающих безопасность, недостаточно, поэтому игрокам не рекомендуется приближаться к трибунам и спорить с судьей. Главным голосом "сине-гранатовых" был защитник Франсеск Кальвет, обратившийся к шефу полиции: "Это же очень просто – не нужно начинать матч, пока не будет обеспечено достаточное количество охраны". Тот ответил: "Не нужно говорить мне, что делать – нужно заткнуться, выйти на поле и проиграть".
В тот день произошло много событий, после которых любой другой матч был бы остановлен, отменен и перенесен, но главный судья не обращал внимания ни на что. Вратарь "Барселоны" Луис Миро в первые 45 минут игры не прыгал за мячом, а уворачивался от града камней и монет, летевших с трибун, а когда каталонцы выбрасывали мяч из аута или подавали угловой, их хватали за футболки фанаты, сидевшие в первых рядах. Главный арбитр встречи Селестино Родригес также был на стороне мадридцев: сначала он не засчитал чистый гол каталонцев, а с 31-й минуты "сине-гранатовые" играли в меньшинстве – защитник Бенито был удален за фол, который обыкновенно не наказывался и предупреждением, а когда бутылка, брошенная с трибун, разбила голову крайнему нападающему гостей Жауме Соспедре, Родригес вынес ему предупреждение за затяжку времени. В какой-то момент голкипер «Барсы» Миро встал у каркаса ворот и предложил форвардам «Реала» забивать без помех. После просьбы арбитра, Миро пришлось вернуться в створ. Массажиста "Барсы" Анхеля Мура арестовали прямо во время матча, после того как он сцепился с полицейским, кричавшим без умолку из-за гостевой скамейки запасных: "Каталонские шавки, красные сепаратисты!"
Не встречая сопротивления, футболисты в белых футболках забивали один гол за другим – в результате к концу первого тайма на табло горели скандальные 8:0 в пользу "Реала". Говорят, во время перерыва каталонцы решили прекратить это издевательство и больше не выходить на поле. Они объявили о своем решении судьям, но через несколько минут в их раздевалку вошли те же люди в военной форме, и один из них произнес: "Не забывайте, что многие из вас все еще играют в футбол лишь благодаря великодушию режима, который простил вам нехватку патриотизма. Или вы доигрываете матч, или прямо отсюда отправляетесь в тюрьму. Арестуем всех".
Это была эпоха генерала Франко, за решетку попадали по щелчку пальцев, и не принимать подобные угрозы всерьез было невозможно. Футболисты "Барсы" вышли на поле, пообещав друг другу забить хотя бы один гол, чтобы не сойти с ума. Им это удалось, и финальный свисток зафиксировал самое крупное поражение "сине-гранатовых" в истории класико – 1:11. 30-летний вратарь Луис Миро сразу после той встречи завершил игровую карьеру, а через несколько дней в отставку ушло все руководство каталонского клуба во главе с Энрике Пиньейро. Впрочем, не выдержал позора и президент "Реала" Антонио Сантос Перальба, вскоре также освободивший свою должность и направивший перед этим в федерацию футбола Испании письмо с текстом: "С этого момента я не вижу возможности продолжать руководить мадридским клубом и вести его к новым целям, которые диктует повестка дня". Новым президентом "Реала" в сентябре 1943-го стал Сантьяго Бернабеу.
Одним из немногих смелых журналистских голосов, раздавшихся после "Скандала "Чамартина", как тот матч окрестили позже, был голос 22-летнего корреспондента барселонской газеты La Prensa Хуана Антонио Самаранча, который через 37 лет, по завершении московской Олимпиады-80, возглавит Международный олимпийский комитет. Самаранча нельзя было обвинить в симпатиях к "Барселоне" – он болел за ее соседа и непримиримого врага, "Эспаньол", и полностью поддерживал государственный режим. Однако это не помешало ему обрушиться с критикой на мадридский клуб и его болельщиков, позволивших себе столь неподобающее поведение на стадионе. Эта смелость поставила точку в его карьере журналиста – Самаранча выгнали из газеты и запретили печататься где бы то ни было. Правда, в 1952 году запрет сняли и отправили его освещать Олимпиаду в Хельсинки.
Вот такая победа, которой не гордится руководство «Реала», в отличие от многих фанатов королевского клуба.
Хави будучи уже тренером Барсы обыгрывал Реал - 4:0
Все циклично в класико:))