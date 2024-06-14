Роналду вместе со сборной Португалии прибыли на Евро в Германию - во время полета Криш установил рекорд

Да-да, прямо в воздухе!

Свой первый матч Португалия сыграет на Евро во вторник - против Чехии, а пока команда Роналду прибыла в Германию.

Сервис по отслеживанию самолетов в воздухе FlightRadar сообщил, что во время перелета из Лиссабона на Боингом 737, в котором летел Роналду с командой, наблюдало наибольшее количество пользователей в мире.

Отметим, что предстоящий Евро станет для Роналду 6-м в карьере.