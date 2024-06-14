Прекрасные вторые половинки игроков сборной Германии готовы поддерживать команду на домашнем Евро

Германия принимает чемпионат Европы 2024 года и возлагает большие надежды на свою национальную команду. По мнению букмекеров, немцы входят в число фаворитов, хотя и уступают Англии и Франции.

Сборная Германии может похвастаться множеством талантов в своих рядах - от легендарного Тони Крооса из «Реала», до нового золотого мальчика Германии - Флориана Виртца из «Байера».

Подбадривать Die Mannschaft будут их лучшие половины.

Дани Тер Стеген болеет за Марка-Андре ( «Барселона»).

Сара - супруга Илкая Гюндогана ( «Барселона»).

Джессика Кроос - мать троих детей Тони («Реал Мадрид»).

Кэндис Брук будет поддерживать своего бойфренда - Лероя Сане ( «Бавария»).

София Уэббер - давняя спутница Кайя Хавертца ( «Арсенал»).

Лиза Мюллер - жена Томаса Мюллера ( «Бавария»).

Катарина Раум поддержит своего мужа Давида Раума ( «Лейпциг»).