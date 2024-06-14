Килиан Мбаппе поймал Антуана Гризманна за «подозрительным» массажем в расположении сборной Франции📹

Между Килианом Мбаппе и Антуаном Гризманном неоспоримая химия. В сети завирусилось видео, как французские звезды смеются за пределами поля, готовясь к Евро-2024.

Мбаппе подошел к Гризману, которому делали массаж и стал снимать его на видео.

33-летний Гризманн сказал: «Небольшой массаж разогревает мои подколенные сухожилия».

«Ну, с моего угла обзора, это выглядит немного подозрительно», - пошутил новичок «Реала».

25-летний Мбаппе запечатлел реакцию Гризманна, пока дуэт наслаждался отдыхом.