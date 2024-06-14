Названы топ-10 самых ценных вундеркиндов Евро-2024

Уже сегодня стартует Евро-2024.

Испания, Италия, Англия и Нидерланды также примут участие в матчах в эти выходные, а на турнире будут представлены одни из лучших молодых талантов.

В преддверии старта турнира Transfermarkt составил список главных вундеркиндов Евро-2024. Специализированный портал назвал и оценил звезд в возрасте до 19 лет и младше.

Вот как выглядит этот список:

1.Ламин Ямаль (Испания. «Барселона») – 90 млн евро

2.Уоррен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ») – 60 млн евро

3.Жоау Невеш (Португалия, «Бенфика») – 30 млн евро

4.Кенан Йылдыз (Турция, «Ювентус») – 30 млн евро

5.Кобби Майну (Англия, «МЮ») – 30 млн евро

6.Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид») – 30 млн евро

7.Артюр Вермерен (Бельгия, «Атлетико») – 25 млн евро

8.Семих Кылычсой (Турция, «Бешикташ») – 12 млн евро

9.Кацпер Урбаньски (Польша, «Болонья») – 7 млн евро

10.Лео Сауэр (Словакия, «Фейенорд») – 5 млн евро

Кто из вундеркиндов сможет блеснуть на чемпионате Европы? Пишите в комментариях.