Названы топ-10 самых ценных вундеркиндов Евро-2024
Уже сегодня стартует Евро-2024.
Испания, Италия, Англия и Нидерланды также примут участие в матчах в эти выходные, а на турнире будут представлены одни из лучших молодых талантов.
В преддверии старта турнира Transfermarkt составил список главных вундеркиндов Евро-2024. Специализированный портал назвал и оценил звезд в возрасте до 19 лет и младше.
Вот как выглядит этот список:
1.Ламин Ямаль (Испания. «Барселона») – 90 млн евро
2.Уоррен Заир-Эмери (Франция, «ПСЖ») – 60 млн евро
3.Жоау Невеш (Португалия, «Бенфика») – 30 млн евро
4.Кенан Йылдыз (Турция, «Ювентус») – 30 млн евро
5.Кобби Майну (Англия, «МЮ») – 30 млн евро
6.Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид») – 30 млн евро
7.Артюр Вермерен (Бельгия, «Атлетико») – 25 млн евро
8.Семих Кылычсой (Турция, «Бешикташ») – 12 млн евро
9.Кацпер Урбаньски (Польша, «Болонья») – 7 млн евро
10.Лео Сауэр (Словакия, «Фейенорд») – 5 млн евро
Кто из вундеркиндов сможет блеснуть на чемпионате Европы? Пишите в комментариях.