Накануне Евро-2024 Месси представил новую модель бутс от Adidas - съемки рекламы проходили в аэродинамической трубе

Лео даже не пришлось трогать мяч.

У Месси давний спонсорский контракт с Adidas - на этот раз аргентинец снялся в роли оператора аэродинамической трубы, внутри которой поместили новую модель бутс F50.

Недавно известное футбольное издание FourFourTwo назвало Лионеля Месси лучшим аргентинским футболистом, игравшим в Европе.

Британский журнал составил список из 32 лучших игроков из Аргентины, выступавших в европейских клубах. Экс-форвард «Барселоны» и ПСЖ» Месси занял первую строчку, опередив Марадону.