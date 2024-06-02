Необычный отпуск. Рубен Невеш пришел на стыковой матч за выход в Д2 Португалии

Экс-хавбек «Порту» и «Вулверхэмптона» Рубен Невеш, играющий за «Аль-Хилаль», во время отпуска придумал довольно необычное времяпровождение. Камеры выхватили игрока сборной Португалии среди болельщиков клуба «Лузитания Лороза», который играет в португальском третьем дивизионе. Как он там оказался?

Все дело в том, что Невеш родился в Мозелуше, пригороде агломерации Порту, что всего в 2 км от Лурозы. Игрок, взявший вместе с саудовским клубом Кубок Короля и победивший в чемпионате, решил поддержать родной клуб.

«Лузитания Лороза» стала третьей в третьем дивизионе, поэтому получила право сразиться с «Фейренсе», шестнадцатой командой второго дивизиона.

«Лузитания» тридцать шесть лет не играла даже во втором дивизионе, а ее соперник двадцать один год не опускался в третий. Обе команды представляют один и тот же муниципалитет − Санта-Мария-да-Фейра, что на севере (или как считают некоторые местные − в центре) Португалии. Между городами всего восемь километров.