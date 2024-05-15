Видео дня📹 Как «Байер» впервые вписал себя на чемпионский трофей Бундеслиги

Ждали этого 119 лет.

14 апреля леверкузенский «Байер» под руководством Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии. Команда 42-летнего тренера гарантировала себе итоговое 1-е место в таблице за пять недель до окончания сезона в Бундеслиге, разгромив «Вердер» (5:0) в 29-м туре.

Леверкузенский клуб впервые в своей истории стал чемпионом страны. Ранее «Байер» пять раз занимал 2-е место по итогам сезона в Бундеслиге, это происходило в 1997, 1999, 2000, 2002 и 2011 годах.

А вот как имя «Байера» почти в прямом смысле ковалось на чемпионском трофее - видео, которая станет историческим для всего Леверкузена.