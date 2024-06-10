Невеста Лориса Кариуса порадовала фотосессией в купальнике🌸

Невеста печально известного бывшего голкипера «Ливерпуля» Лориса Кариуса итальянская телеведущая Дилетта Леотта порадовала подписчиков в социальных сетях фотосессией в купальнике.

В августе прошлого года Дилетта и Кариус стали родителями – у пары родилась девочка, которую назвали Ария. А этим летом молодые родители собираются связать себя узами брака

Леотта быстро вернулась к работе и вновь радует зрителей канала DAZN, который освещает матчи Серии А и Лиги чемпионов.

С карьерой Кариуса все не так радужно – этим летом он покидает «Ньюкасл» в качестве свободного агента.