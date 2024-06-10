Германия – третий фаворит Евро по оценкам букмекеров. Мюллер красиво объяснил, почему в немцов всегда верят

Даже несмотря на неудачи на последних турнирах, сборную Германии всегда считают одним из фаворитов соревнований. Этот Евро не исключение – букмекеры считают немцев третьим по вероятности претендентом на победу (после Англии и Франции).

Томас Мюллер все объяснил:

«В Германии мы не верим в суперзвезд. Нас с раннего возраста учат играть в команде, а не блистать в одиночку. Вот почему вы не увидите много немецких игроков, выигравших «Золотой мяч», но именно поэтому вы можете увидеть 4 звезды на нашей футболке».