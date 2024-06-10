Стал известен самый возрастной игрок на Евро - это не Лука Модрич👨🏻‍🦳

До главного события этого лета осталось всего несколько дней - Евро стартует в пятницу, 14 июня. Возможно, вам интересно, кто самый возрастной игрок, отправляющийся на турнир?

Если вы предполагаете, что это Лука Модрич, которому 38 лет, 9 месяцев и 6 дней, то вы ошибаетесь. Легендарный полузащитник мадридского «Реала» лишь третий в списке ветеранов, которые будут играть в Германии.

Однако на пьедестале почета все-таки доминируют легенды «Мадрида», второе место занимает Криштиану Роналду, которому на момент старта чемпионата Португалии на Евро будет 39 лет, 4 месяца и 13 дней.

А первое место у бывшего защитника Королевского клуба Пепе, он начнет турнир в возрасте 41 года, 3 месяцев и 23 дней.