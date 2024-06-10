«Реал Мадрид» поздравил Карлоса Алькараса с победой на «Ролан Гаррос»👏🏼🎾

Третья ракетка мира Карлос Алькарас в финале «Ролан Гаррос» обыграл Александра Зверева со счетом 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2.

Испанский теннисист – большой поклонник мадридского «Реала», и клуб отвечает ему взаимностью. В важнейший для 21-летнего Карлоса день «Мадрид» не мог не поздравить его с очередным достижением.

«Поздравляем с твоим первым трофеем на «Ролан Гаррос», дорогой Карлос! Мы мадридисты очень гордимся уже третьей твоей победой в турнирах Большого Шлема. Мы наслаждались твоим прекрасным теннисом в финале! Великолепно! Поздравляем!», - появился пост в социальной сети «Мадрида».

Сам Алькарас пообещал отметить победу определенным образом: «Новая татуировка. Скоро! С Эйфелевой башней!» – сказал испанец в эфире Eurosport после финала.