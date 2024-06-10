Мората назвал игрока «Барсы», который способен выиграть «Золотой мяч» – это не Ямаль

Капитан сборной Испании Альваро Мората похвалил Педри после его великолепной игры в матче с Северной Ирландией (5:1). Полузащитник «Барселоны» стал главной звездой испанцев в товарищеском матче, оформив дубль.

После игры Мората сказал: «Он один из игроков с потенциалом выиграть «Золотой мяч».

В прошедшем сезоне Педри пропустил значительную часть сезона из-за проблем с подколенным сухожилием. Тем не менее, он провел 34 матча и набрал девять результативных действий (четыре мяча, пять голевых передач) и теперь едет на Евро в роли одного из лидеров команды.