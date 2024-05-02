Ненависть к «Барсе» объединяет: перед очным матчем фанаты «Реала» и «Баварии» вместе распевали в метро матерную кричалку

Знаменитая «P*ta Barca!»

Во вторник команды сыграли вничью в полуфинале Лиги чемпионов – 2:2. В последний раз мюнхенцы побеждали «Реал» 17 апреля 2012 года – 2:1. С тех пор у мадридцев 6 побед и 2 ничьих в матчах с «Баварией». Следует отметить, что 25 апреля «Реал» победил 2:1, но вылетел из ЛЧ по пенальти.

Перед началом матча фанаты клубов добирались на стадион на метро и воспользовались возможностью лишний раз напомнить друг другу о нелюбви к каталонскому клубу.

Следующая встреча клубов назначена на 8 мая.