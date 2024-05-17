От кореографии на стадионе до готовой должности в клубе. Bild раскрыл, как «Дортмунд» попрощается с Ройсом

Красивый жест для местной легенды.

Воспитанник «Дортмунда» Марко Ройс летом не продлит контракт и покинет его свободным агентом. Клуб приготовил для уходящей легенды несколько сюрпризов, а Bild рассказывает, что же его будет ждать на «Вестфаленштадион».

Перед игрой на южной трибуне организуют специальное корео. Фанаты хотят красиво проститься с игроком, которого обожают.

Приятель Марко Ройса, Джейдон Санчо, попросил клуб об одном одолжении: «Выведите из обращения 11-й номер Марко!» Пока неизвестно, прислушаются ли к такому заявлению, тем более, что одиннадцатый − довольно распространенный номер, чтобы в будущем лишать кого-то возможности взять его.

Кроме этого, перед игрой Ройс получит не только цветы и памятное фото в рамке, как это обычно бывает в таких случаях, но и лимитированные часы Rolex. Как они будут выглядеть, узнаем только в день матча.

«Боруссия» уже гарантировано останется на пятой строчке, а в последнем туре команде предстоит сыграть против «Дармштадта», который потерял шансы остаться в Бундеслиге. Известно, что Эдин Терзич выпустит Марко Ройса в стартовом составе.

Две недели назад немец уже сотворил чудо, сделав 1+2 в игре против «Аугсбурга» всего за 66 игровых минут. Весь стадион провожал его стоячими аплодисментами.

Все 90 минут игры с «Дармштадтом» должны стать бенефисом имени Марко Ройса. В будущем «Дортмунд» видит его в качества посла клуба − таков план боссов. Сам же хавбек явно захочет год-другой поиграть где-то за пределами Европы.

В этом сезоне в активе Марко Ройса 40 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 9 голевых передач. Им интересуются клубы МЛС, в том числе «Сент-Луис», в котором играет экс-вратарь «Дортмунда» Роман Бюрки.

Однако после матча в Бундеслиге Ройса ждет еще одна важная встреча: финал Лиги чемпионов против «Мадрида». Он пройдет 1 июня на «Уэмбли» и этот трофей в руках легенды «Дортмунда» может стать красивым прощанием с командой.