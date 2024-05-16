Диалло повторил празднование Гюлера. Об этом Амада попросил близкий друг

«Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2 обыграл «Ньюкасл» в 34-м туре Премьер-лиги. Главным героем «красных дьяволов» в этом матче стал Амад Диалло. Ивуариец отдал ассист на Майну, а вскоре забил сам.

Свой гол Амад отметил в стиле Арды Гюлера.

За сутки до матча «МЮ» и «Ньюкасла» турок забил пятый гол «Мадрида» в игре с «Алавесом».

Арда рассказал журналистам о смысле жеста, которым отмечает голы: «Мое празднование основано на таваккуле. Я верю, что все исходит от Аллаха».

Оказывается, повторить празднование Гюлера Диалло попросил его близкий друг.

Как вам такое празднование?