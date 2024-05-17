Опубликована команда сезона в Ла Лиге. В состав из 15-ти человек попали 5 игроков «Мадрида» и 3 футболиста «Барсы»

Третий год подряд Ла Лига совместно с EA SPORTS объявляет победителей премии «Команда сезона». На попадание в состав претендовали 50 игроков.

Всего в команду сезона 2023/24 чемпионата Испании вошли 15 футболистов:

Унаи Симон («Атлетик), Даниэль Карвахаль («Мадрид»), Рональд Араухо («Барселона»), Антонио Рюдигер («Мадрид»), Мигель Гутьеррес («Жирона»), Алеиш Гарсия («Жирона»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Федерико Вальверде («Мадрид»), Иско («Бетис»), Джуд Беллингем («Мадрид»), Савио («Жирона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Роберт Левандовски («Барселона»), Артем Довбик («Жирона») и Винисиус Жуниор («Мадрид»).

В состав попали пять представителей «Реала», четыре игрока «Жироны» и три футболиста «Барсы». По одному представителю у «Атлетика», «Бетиса» и «Атлетико».

Победители были выбраны с помощью системы голосования болельщиков, капитанов клубов и комитета экспертов. Награды будут вручены 28 мая.

Как вам такой составчик?