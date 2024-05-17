14-летний футболист дебютировал в Кубке Аргентины и побил рекорд Серхио Агуэро🤯

В Аргентине родилась новая звезда – вчера в матче кубка страны между «Депортиво Риестра» и бывшим клубом Лионеля Месси «Ньюэллс Олд Бойз» на поле вышел Матео Аполонио.

Защитнику «Депортиво» всего 14 лет! Выход на замену Гонсало Браво на 84-й минуте позволил Аполонио побить рекорд, установленный Серхио Агуэро в 2003 году и стать самым юным дебютантом в истории футбола в 14 лет и 29 дней.

Бывшему нападающему «Манчестер Сити» было 15 лет и 35 дней, когда он дебютировал в «Индепендьенте», и этот рекорд держался более двадцати лет.

Во время своего короткого появления на поле Аполонио не смог предотвратить вылет своей команды из Кубка Аргентины.