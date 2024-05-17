Более 10 лет назад с ноги Месси сняли слепок и сделали золотую ступню. Что с ней произошло дальше?

В конце 2012 года форвард «Барселоны» Лионель Месси выиграл четвертый «Золотой мяч», а уже в начале 2013 года, через несколько месяцев после того, как за календарный год он забил 91 гол, с его ноги сняли слепок.

Сотрудник японской ювелирной компании Ginza Tanaka отправился в Испанию для создания золотой модели левой нижней конечности Месси. Лео снял левый ботинок и левый носок и поместил ногу в контейнер, наполненный веществами, напоминающими глину, для создания скульптуры.

Для полного подтверждения подлинности футболист даже оставил свой автограф. После этого слепок доставили в Японию, где позже его официально представили в Токио.

На официальной церемонии Лео Месси отсутствовал, его заменил брат Родриго, которого очень впечатлила работа. «Вы можете увидеть каждую линию на ступне. Это впечатляющая работа», − как сообщает ESPN, сказал он.

Стоимость ступни из чистого 25-каратного золота оценивается в 5,3 миллиона долларов, весит 25 кг и достигает 25 см в высоту.

Золотой слепок ноги Месси также поступил в продажу за 95 000 долларов, как и золотая ступня за 42 000 долларов, вдвое меньшая, чем версия в натуральную величину. Значительную часть средств от продажи оригинала отправили в Фонд Лео Месси, который потратил деньги на помощь тем, кто пострадал от цунами в Японии в марте 2011 года.

«Для меня большая честь, что моя нога воссоздана из чистого золота», − сказал тогда Месси.

Удивительно, но Лео Месси ни разу не выигрывал награду Golden Foot − престижный приз, который вручается уже 20 лет футболистам старше 28 лет, внесшим наибольший вклад в успехи своей команды. Она есть в активе у Роберта Левандовского, Криштиану Роналду и Роналдиньо. Это одна из тех наград, которую если вы выиграли, то больше не сможете на нее претендовать.