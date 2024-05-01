Как игроки «Реала» мешали Кейну перед пенальти? Харри рассказал, почему у Беллингема не получилось

Джуд Беллингем психологически давил на Харри Кейна, пока форвард «Баварии» готовился к пенальти.

Наблюдать за этим было весьма необычно, учитывая, что оба игрока представляют одну сборную.

«Честно говоря, я не знаю, что он [Беллингем] сказал. Я был поглощен моментом. Уверен, он пытался сказать что-то, чтобы выбить меня из колеи», - поделился Кейн с журналистами после игры.

Несмотря на то что Харри забил, игроки «Реала» могут быть уверены, что сделали все возможное перед ударом. Антонио Рюдигер давал указания Андрею Лунину, а Начо ещё до Беллингема пытался поговорить с Кейном, в во всех случаях арбитр быстро пресекал попытки мадридцев.