Мбаппе назвал фаворита в борьбе за награду Golden Boy – болельщикам «Реала» не понравится

Килиан Мбаппе назвал Ламина Ямаля своим фаворитом в борьбе за награду Golden Boy 2024 года.

«Ламин, без сомнения, лучший молодой игрок в мире. Ловкость тела и движения, которыми он обладает, практически невозможны для его возраста».

«Я верю, что он будет удостоен награды Golden Boy в этом году и что касается меня, как капитана сборной Франции, я отдам ему свой голос. Уверен, что он получит голоса всех капитанов, потому что то, что в этом сезоне он добился выдающихся результатов для своего возраста», — сказал Мбаппе французским СМИ.

Выбор француза может не понравиться болельщикам «Реала», учитывая грядущий трансфер игрока на «Сантьяго Бернабеу».

Тем не менее, после встречи с молодым игроком в Лиге чемпионов, Мбаппе просто не мог не отдать должное таланту Ямаля.

В свои шестнадцать лет Ламин является игроком стартового состава «Барсы» и может похвастаться участием в 17 голах в 49 матчах.