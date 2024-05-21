Сразила наповал😍 Килиан Мбаппе заинтересовался загадочной незнакомкой – в интернете быстро установили ее личность

Килиан Мбаппе прощается с «Пари Сен-Жермен». Семилетний роман француза с клубом подходит к концу в конце месяца.

Несмотря на то, что «ПСЖ» еще предстоит сыграть в финале Кубка Франции, 25-летний футболист, похоже, уже в настроении праздновать.

В прошлые выходные Килиан был замечен в отеле Majestic в Каннах в компании Усмана Дембеле.

Мбаппе был окружен дорогими бутылками алкоголя и красивыми девушками, одна из которых сразила его наповал.

В сети завирусилось видео, на котором Килиан Мбаппе явно заинтересовался загадочной незнакомкой.

Социальные сети лихорадочно пытались выяснить личность девушки, вызвавшей такой взгляд нападающего. Незнакомка нашлась – ей оказалась девушка по имени Леа, и если раньше у нее было чуть более 10 000 подписчиков в Инстаграм, то теперь их количество увеличилось до 65 000 и продолжает расти.