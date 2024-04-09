Почему фанаты Месси внезапно пишут благодарности Роналду? Криштиану получил красную в полуфинале кубка

Криштиану Роналду удалось хоть на секунду объединить своих фанатов с фанатами Лео Месси, получив прямую красную карточку в полуфинале кубка против «Аль-Хилаля».

Роналду увидел перед собой красную на 86-й минуте - ударил локтем защитника «Аль-Хилаля» Али Аль-Булайхи.

,ekfqПо данным Goal, Аль-Булайхи заработал себе плохую репутацию в Саудовской Аравии за издевательства над Роналду и Месси.

Защитник обрел дурную славу на чемпионате мира-2022: во время игры между Саудовской Аравией и Аргентиной спровоцировал Месси и сказал ему: «Ты не выиграешь». Саудовцы победили 2:1.

В понедельник Аль-Булайхи снова отличился, когда столкнулся с Роналду, и не в первый раз. В прошлом сезоне он уже дразнил португальца на поле. Именно поэтому многие фанаты Месси в интернете поддерживают Криштиану, несмотря на его неспортивное поведение.

💭: «Роналду нашел нужную кнопку 💯».

💭: «Респект Роналду за этого клоуна».

💭: «Месси промахнулся, Роналду нет ✅»

💭: «Как фанат Месси я говорю, что он заслужил это».

💭: «Криштиану не допустит такого неуважения».

💭: «Уважаю Криштиану за это 😎».