«Комо» в одной победе от выхода в серию А: если это случится, в ТОП-лигах появится один из самых впечатляющих стадионов Европы

И еще один главный тренер с каталонскими корнями.

«Комо» сейчас идет вторым в серии Б с 71 набранным баллом, отрыв от 3-его места 4 очка, сыграть осталось всего 2 тура. Если в этих 2 матчах клуб одержит хотя бы одну победу, в следующем сезоне матча чемпионата Италии можно будет наблюдать с трибун вот такого волшебного стадиона, расположенного прямо на берегу знаменитого озера..

Отметим, что обязанности главного тренера клуба выполняет валлиец Осиан Робертс, который сменил в этой должности испанца Сеска Фабрегаса.

В пяти играх под руководством Фабрегаса «Комо» одержал четыре победы. По данным Mundo Deportivo, перестановки в штабе связаны с тем, что у Фабрегаса нет лицензии главного тренера. Как только она у него появится, специалист снова возглавит клуб.