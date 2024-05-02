«Криштиану Роналду не стареет»: болельщики реагируют невероятный гол португальца🔝

Криштиану Роналду еще раз продемонстрировал свое мастерство, забив великолепный гол и выведя «Аль-Насра» вперед в матче с «Аль-Халидж» в полуфинале Кубка Короля.

На 16-й минуте Роналду воспользовался ошибкой голкипера «Аль-Халиджа» Ибрагима Сехича, получив мяч прямо в штрафной. Несмотря на то, что Роналду стоял спиной к воротам, он нанес потрясающий удар левой ногой, который попал в сетку и вывел свою команду вперед.

Болельщики в социальной сети Х восторженно отреагировали на очередной гол своего кумира.

💬«Лучше только гол через себя. Криштиану Роналду не стареет».

💬«Один из лучших бомбардиров своего поколения. GOAT».

💬«Месси бы так никогда не смог😭😭😭😭».

💬«Криштиану невероятен ❤️🦾».

💬«Он подбирается к отметке в 50 голов, как будто это ерунда. Должен признать, что этот парень великолепен».

💬«Этот чувак, как хорошее вино…с возрастом только лучше…The Goat🐐.»

💬«Его не просто так считают лучшим из лучших. Его никогда нельзя списывать со счетов».

Забитый гол в матче с «Аль-Халиджа» стал 44 для Криштиану Роналду в 45 матчах в этом сезоне.