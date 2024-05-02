Холанд стал первым живым персонажем игры «Clash of Clans»

Эрлинг Холанд станет персонажем в своей любимой видеоигре. 23-летний футболист «Манчестер Сити» — большой поклонник Clash of the Clans, и с сегодняшнего дня игроки смогут сделать его Королем варваров.

Холанд поделился новостями в социальных сетях: «С поля на поле боя! Я давно являюсь большим поклонником игры и знаю о ней все, так что появиться в ней в качестве внутриигрового персонажа – это очень круто».

В настоящее время Clash of Clans - одна из самых популярных мобильных игр в мире, и с момента ее первого выпуска более десяти лет назад ее скачали более двух миллиардов раз. Задача игроков – построить собственную деревню, оборонять ее и самим совершать набеги в борьбе за власть.