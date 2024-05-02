«Когда Кака вышел из самолета, он был похож не на футболиста, а на студента колледжа». Анчелотти рассказал, как бразилец осваивался «Милане»

Ламповые истории из 2003.

«Когда Кака приземлился в аэропорту Милане, я взялся за голову: на нем были очки, волосы идеально причесаны, лицо хорошего мальчика.

Все, чего ему не хватало, — это учебников и сумки с едой. Боже мой, мы подписали контракт со студентом колледжа... Кака совсем не был похож на бразильского футболиста, он напоминал мне Свидетеля Иеговы.

Моджи тогда подначивал: «С таким именем в Италии ему конец». В «Ювентусе» у всех запоры. Мы не платим за Кака».

Затем он вышел на поле, все еще «контуженный» сменой часовых поясов, и все: небеса открылись. С мячом в ногах он был чудовищен. Я перестал говорить просто потому, что не мог найти слов. Нужных слов не существовало для того, что я видел.

Свидетели Иеговы на самом деле были теми, кто говорил напрямую с Богом. И, я уверен, в одном из этих разговоров они говорили о футболе.

На первой тренировке в качестве игрока «Милана» Кака оказался перед Гаттузо, который нанес ему ужасающий удар плечом, но Кака даже не потерял мяч. Рино тогда подбодрил своего нового товарища по команде, сказал: «F ** k off». Сохранив мяч, Кака отдал пас на 50 метров, застигнув врасплох даже Несту.

В конце каждой тренировки мы с Адриано Галлиани всегда разговаривали по телефону, чтобы я мог рассказать ему, что происходит, а затем услышать его мысли.

В тот день я позвонил ему о словами: «Господин Галлиани, у меня для вас новости». «Хорошие или плохие?» «Хорошие. Очень хорошие». «Карлетто, ты подаешь заявление об отставке?» «Нет, я остаюсь, потому что мы только что подписали феномена».