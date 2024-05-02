📹Кейт Абдо попросила Дель Пьеро сравнить Анри и Мбаппе. Получился короткий ответ о том, как был хорош Тьерри

Один из экспертов студии CBS Sports Джейми Каррагер отправился в Дортмунд, поэтому его заменила другая легенда − Алессандро Дель Пьеро. Итальянец давно знаком с Кейт Абдо и Майкой Ричардсом, а с Тьерри Анри пересекался в одном клубе и на футбольном поле.

Кейт Абдо спросила легенду «Юве», напоминает ли чем-то Килиан Мбаппе то, как в свое время играл Тьерри Анри. В ответ она услышала много теплых слов о экс-форварде «Арсенала» и «Барселоны».

«Конечно, конечно. Но некоторые различия между ними есть. Тити (прозвище Анри) в свое время было не остановить. У меня только одно сожаление, лишь одно: мы не так много времени играли вместе. Я был травмирован, а вскоре он, к сожалению, покинул клуб. Но Тити был неудержим. Не знаю, какие еще подобрать слова. Их было много. Много (стучит Тьерри по локтю). Но неудержимый – это максимальная степень давления, на мой взгляд, ведь большего быть не может».

Алессандро Дель Пьеро не впервые оказался в студии CBS Sports, однако ранее был гостем, а не экспертом. Вчера он сделал все, чтобы стать своим. А какой самый простой способ стать своим? Правильно − сделать подарки. Алекс притащил Анри, Абдо и Ричардсу очки. Реакция была разная, но комичная: Майка решил, что теперь он готов уйти в модельный бизнес, Кейт свои ощущения от подарка решила придержать при себе, а Тьерри в своем стиле показал все мимикой.