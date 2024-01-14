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Саудовская Аравия представляет потрясающий новый стадион к чемпионату мира по футболу 2034 года

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В Саудовской Аравии представили потрясающий стадион принца Мухаммеда бен Салмана в рамках заявки страны на получение прав на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года.

Многофункциональная площадка, расположенная в городе Киддия, призвана стать местом проведения крупнейших спортивных, развлекательных и культурных мероприятий региона.

Стадион принца Мохаммеда бен Салмана, спроектированный ведущей архитектурной фирмой Populous, станет первым в мире полностью интегрированным стадионом с комбинированной раздвижной крышей, газоном и светодиодной стеной.

Стадион сможет вместить 45 000 зрителей. Планируется, что он станет местом проведения соревнований на Кубок короля Саудовской Аравии, Кубок Азии и Азиатские игры 2034 года. Предполагается, что ежегодно стадион сможет принимать 7,6 млн зрителей.

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