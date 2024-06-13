Месси назвал спортсмена, с которым хотел бы сделать фото. И это не футболист

В интервью ESPN Argentina форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионель Месси признался, что из спортсменов хотел бы сфотографироваться только с одним человеком.

«Из мира спорта я бы хотел сфотографироваться с [Майклом] Джорданом − встретиться с ним и сделать фото».

Как и Месси, Майкл Джордан считается величайшим спортсменом всех времен. Звезда баскетбола шесть раз становился чемпионом НБА с «Чикаго Буллз», причем три раза его команда защищала титул. Джордан не только побеждал в финалах, но и получил награду MVP в каждом из них.

Вместе со сборной США баскетболист дважды становился олимпийским чемпионом − в 1984 и 1992 годах.

Лео Месси также может похвастаться россыпью трофеев: десять титулов Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов и восемь «Золотых мячей». Со сборной Аргентины он в 2021 году выиграл Копа Америка и чемпионат мира 2022 года.

И это не первый раз, когда 36-летний игрок проявляет интерес к баскетболу: ранее он говорил о своем восхищении такими известными игроками, как Стеф Карри и ЛеБрон Джеймс, с которыми он познакомился на матче «Интер Майами» в июле прошлого года.