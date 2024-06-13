Килиан Мбаппе удивил фанатов акцентом в новом интервью перед Евро-2024📹

Сразу после подтверждения своего долгожданного перехода в «Реал Мадрид» Мбаппе дал большое интервью CNN.

Мбаппе впервые станет капитаном сборной Франции на предстоящем Евро, и он надеется повторить успех, которого ему с командой удалось добиться на чемпионате мира в 2018 году.

Французы являются одними из фаворитов турнира и в группе D встретятся с Австрией, Нидерландами и Польшей.

В интервью 25-летний футболист рассказал о своем желании завоевать еще один титул в составе национальной сборной.

Болельщиков поразило не то, что он сказал, а то как он это сказал – видео уже собрало 18 млн просмотров, любители футбола отмечают отличный английский Мбаппе.

💬«Что это за акцент?????».

💬«Даже ИИ с трудом сможет воспроизвести этот акцент».

💬«Это великолепно. Большинство французов, говорящих по-английски, ясно показывают, что они французы. Килиан ничего подобного не делает».

💬«Какого черта, он не должен так хорошо говорить».

💬«Чувак американизировал свой французский акцент».

Мбаппе является третьим бомбардиром Франции с 47 голами.

«Я выиграл чемпионат мира. Я выиграл Лигу Наций. Евро - это единственный трофей, кого мне не хватает со сборной. Это мой первый турнир в качестве капитана, поэтому он действительно важен и для меня, и для страны, и мы хотим, чтобы нами гордились», - отметил Килиан.