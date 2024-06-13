«Не чувствуешь давления». Бэйл объяснил разницу финалов ЛЧ для игроков «Мадрида» и других клубов

Незадолго до финала Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Дортмундом» (2:0) Гарет Бэйл стал гостем PlayStation House. Как приглашенный гость он пообщался не только с болельщиками, но и с ведущими.

В одном из блоков у экс-игрока «Мадрида» и «Тоттенхэма» спросили о том, что испанский клуб выиграл слишком много титулов в Лиге чемпионов. По мнению ведущей, это могло бы сказаться на «вкусе побед». Валлиец отчасти подтвердил ее мысль.

«Это делает финалы легче, ты не чувствуешь такого давления. Я помню, как после финала с «Ливерпулем» я говорил с Лалланой, и он сказал мне, что они не могли всю ночь спать, все нервничали. Для нас это была просто очередная игра, которая давала нам преимущество».

Многие игроки «королевского клуба» действительно могли пресытиться победами и опыт предыдущих матчей позволял им более спокойно реагировать на очередное достижение.

Однако за год до финала 2018 года с «Ливерпулем» «Мадрид» играл на аналогичной стадии с «Ювентусом». Тогда произошла известная история, которую в прессе рассказал Марсело.

Перед главной встречей сезона бразилец изрядно нервничал и подошел к Криштиану Роналду, чтобы поговорить с ним. На что португалец ответил ему: «В начале будет немного тяжело, но мы легко победим». Убежденно Роналду передалась остальной команде и она расслабилась. Когда «Мадрид» закончил игру уверенной победой 4:1, Криштиану сказал Марсело: «Видишь, как я тебе и говорил».

В тот момент игроки «Мадрида» начинали ощущать свое моральное превосходство над остальными европейскими командами.