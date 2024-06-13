«Я знаю его с самой юности». Мбаппе назвал Салибу одним из лучших защитников АПЛ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе отметил качества защитника «Арсенала» Вильяма Салибы.

«Я знаю его с самой юности. Мы учились в одной начальной школе в Бонди. Мы вместе играли в футбол, хоть и не были ровесниками, но он просился поиграть с нами. Мы разрешали ему, потому что он уже был габаритным!

Мой отец тренировал его в «Бонди». Я был на три года старше, поэтому видел, как он вырос, внимательно следя за его прогрессом.

В этом сезоне он стал важным игроком в «Арсенале» и одним из лучших центральных защитников в Премьер-лиге. Он начинает получать игровые минуты в сборной. Теперь он должен найти свое место. У него есть все качества, чтобы со временем стать игроком стартового состава», - заявил Мбаппе.

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