Спаллетти ввел в сборной Италии четыре правила. Болельщики считают, что это перебор

На Евро-2024 в Германии сборная Италии попытается защитить титул чемпиона Европы, завоеванный три года назад в игре против Англии на «Уэмбли».

Однако в этот раз команда не считается фаворитом и попала в сложную группу вместе с Испанией, Хорватией и Албанией. Это будет первый крупный турнир для Лучано Спаллетти, который заменил Роберто Манчини.

В Италии верят в то, что экс-тренер «Ромы» и «Наполи» может привести Скуадру Адзурру к успешному выступлению, но при этом высказывают недоумение по поводу правил, которые он ввел для команды.

По данным EuroFoot, Спаллетти запретил всем игрокам пользоваться PlayStation, наушниками и мобильными телефонами на массажном столе, а также играть в игры за полночь. Вероятно, он ввел эти правила, чтобы избегать отвлекающих факторов.

Видимо, Лучано совсем забыл о легендарной цитате Андреа Пирло: «Я поспал и поиграл на PlayStation. А вечером выиграл Кубок мира». Об этом рассказал экс-хавбек «Милана» и «Ювентуса» после чемпионата мира 2006 года в автобиографии «Мыслю, следовательно, играю».

Вот некоторые реакции болельщиков на такой шаг тренера.

💭Ни один серьезный игрок не будет жаловаться на эти правила.

💭Они все равно не выиграют Евро-2024.

💭Италия даже не выйдет из группы, к чему это все?

Первый матч для Италии на Евро-2024 состоится в субботу против Албании.