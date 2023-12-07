Добряк Месси: пришел в продуктовый магазин в Майами и согласился на фото со всеми посетителями и продавцами

Никто не отказал и даже закупиться успел.

У Месси заслуженный отпуск - в плей-офф МЛС его команда «Интер Майами не попала, у сборной Аргентины тоже пауза в международных матчах, а сам Лео наслаждается свободным временем в компании семьи.

На этот раз Лионеля заметили в продуктовом магазине в Майами - Лео тут же обступили болельщики и просто туристы. Надо отдать должное аргентинцу, он никому не отказал.