Гаспачо
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Добряк Месси: пришел в продуктовый магазин в Майами и согласился на фото со всеми посетителями и продавцами

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Никто не отказал и даже закупиться успел.

У Месси заслуженный отпуск - в плей-офф МЛС его команда «Интер Майами не попала, у сборной Аргентины тоже пауза в международных матчах, а сам Лео наслаждается свободным временем в компании семьи.

На этот раз Лионеля заметили в продуктовом магазине в Майами - Лео тут же обступили болельщики и просто туристы. Надо отдать должное аргентинцу, он никому не отказал.

1 комментарий
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Что сказать, герой! Совершил очередной подвиг :)
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