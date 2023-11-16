Названы 10 клубов с самыми высокими доходами в 2023 году: доминирование англичан и отсутствие «Барсы» в топ-5

Рейтинг самых богатых футбольных клубов Deloitte был обновлен, а клубы с самыми высокими доходами в сезоне 2022/23 названы.

«Манчестер Сити» возглавляет список, объявив о рекордном доходе в 731 миллион евро после плодотворного сезона, завершившегося треблом.

«Барселона» находится лишь на седьмом месте, зафиксировав доход в 638,2 млн евро в сезоне 2022/23.

Это значительно ниже дохода в 713,8 млн евро, о котором объявил «Реал Мадрид», несмотря на то, что в прошлом году столичный клуб занял второе место в гонке за титул Ла Лиги.

«Ливерпуль», не попавший в этом сезоне в зону Лиги чемпионов, занимает почетное третье место, ему уступает «МЮ», а пятерку богатейших замыкает чемпион Франции – «ПСЖ».

Вот как выглядит рейтинг самых богатых футбольных клубов 2023 года:

«Манчестер Сити»: 731 млн евро

«Реал Мадрид»: 713,8 млн евро

«Ливерпуль»: 701,7 млн евро

«Манчестер Юнайтед»: 688,6 млн евро

«ПСЖ»: 654,2 млн евро

«Бавария»: 653,6 млн евро

«Барселона»: 638,2 млн евро

«Челси»: 568,3 млн евро

«Тоттенхэм»: 523 млн евро

«Арсенал»: 433,5 млн евро