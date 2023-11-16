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Названы 10 клубов с самыми высокими доходами в 2023 году: доминирование англичан и отсутствие «Барсы» в топ-5

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Барселона Барселона
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
ПСЖ ПСЖ
Реал Мадрид Реал Мадрид
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Рейтинг самых богатых футбольных клубов Deloitte был обновлен, а клубы с самыми высокими доходами в сезоне 2022/23 названы.

«Манчестер Сити» возглавляет список, объявив о рекордном доходе в 731 миллион евро после плодотворного сезона, завершившегося треблом.

«Барселона» находится лишь на седьмом месте, зафиксировав доход в 638,2 млн евро в сезоне 2022/23.

Это значительно ниже дохода в 713,8 млн евро, о котором объявил «Реал Мадрид», несмотря на то, что в прошлом году столичный клуб занял второе место в гонке за титул Ла Лиги.

«Ливерпуль», не попавший в этом сезоне в зону Лиги чемпионов, занимает почетное третье место, ему уступает «МЮ», а пятерку богатейших замыкает чемпион Франции – «ПСЖ».

Вот как выглядит рейтинг самых богатых футбольных клубов 2023 года:

«Манчестер Сити»: 731 млн евро

«Реал Мадрид»: 713,8 млн евро

«Ливерпуль»: 701,7 млн евро

«Манчестер Юнайтед»: 688,6 млн евро

«ПСЖ»: 654,2 млн евро

«Бавария»: 653,6 млн евро

«Барселона»: 638,2 млн евро

«Челси»: 568,3 млн евро

«Тоттенхэм»: 523 млн евро

«Арсенал»: 433,5 млн евро

14 комментариев

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Роман
Отсутствие Барсы должно удивлять? На 7 месте благодаря тому, что продают газон, склепы поставили, такси платное убрали для молодёжки.
+8
-4
+4
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Sergey Kuznetsov
так это только доходы) если вычесть расходы, то картина поменяется) не уверен, что тут будет больше 3 клубов с положительным балансом
+1
0
+1
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Санжар Уразбаев
То что Ливерпуль там это уже о многом говорит
+1
0
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Илья Белкин
МЮ молодцы, при всей чехарде, держат уровень👍
+1
-1
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Panurge From hell
если бы хотя бы один испанский или немецкий клуб натворил бы ту же херню,которую сделал Челси Боули,то уже давно бы валялся в долговой яме,если бы ещё существовал.Повезло островным клубом.
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прощай Роналду
Роман как всегда Романус)
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Stanislav Vlasov
Это показатели выручки, а не прибыли.
Выручка, конечно, тоже релевантна, но я бы глянул на прибыльность деятельности..
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N. Vidich
Вот поэтому и не продают евреи МЮ, Деньги то зарабатывает, хоть 10 лет уже ни игры и ни результата. Даже в ЛЧ не попадают регулярно, не то что чашку бороться...
А спортивная составляющая для них ничто. Очевидно. И пока будет так, будут доить.
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Рита Ктинидина
Откуда у МЮ выручка?? Ни игры, ни результатов, одни скандалы и 7:0. А они всё равно в топе... Странно
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Гласящий Истину!
В 2020 году за рейтингом той же Deloitte - Барса была самым прибыльным и богатым клубом мира! За 3 года руководство клуба (как прошлое, так и нынешнее) просрало всё!
https://ibb.co/jDgxVjW
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Panurge From hell
Ответ Илья Белкин
МЮ молодцы, при всей чехарде, держат уровень👍
если ты играешь в Англии,то даже находясь поуши в дерьме,будешь иметь огромный доход.
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Freedoms
Ответ Panurge From hell
если бы хотя бы один испанский или немецкий клуб натворил бы ту же херню,которую сделал Челси Боули,то уже давно бы валялся в долговой яме,если бы ещё существовал.Повезло островным клубом.
Был бы испанский или немецкий то так и не делал бы.
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