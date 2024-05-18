Вот это коллекция футболок у Спалетти! Найдете здесь любую звезду

DAZN, взявший интервью у Лучано Спалетти, показал роскошную коллекцию итальянца с футболками игроков, с которыми он пересекался.

Спалетти провел почти всю 53-летнюю карьеру в футболе на родине, оттого кажется невозможным, как ему удалось собрать такой гардероб. Здесь Роналдо, Роналдиньо, Роналду, Неймар, Месси, Златан, Мальдини и еще десятки звезд.

Летом тренер повезет сборную Италии на Евро – будет шанс пополнить огромный набор еще одной футболкой.