Растет будущий тренер. Жена Силвы показала его рабочее место: огромная тактическая доска, на столе – литература с Де Дзерби

Тиаго Силва планирует однажды вернуться в «Челси», сообщает Фабрицио Романо.

Бразилец может снова присоединиться к лондонцам – уже в новой роли. У Тиаго уже есть «что-то конкретное» на уме – хочет стать членом совета директоров или частью тренерского штаба.

Фанаты уже давно ждут Силву на тренерском мостике. Его супруга часто публикует видео, где Тиаго изучает тактику. Вот один из примеров: переставляет фишки на доске, в мониторе – игра «Челси», на столе – литература с названием «De Zerbi Ball».

В это воскресенье 39-летний защитник попрощается с «Челси», а в июне вернется в «Флуминенсе». Силва провел за лондонцев 154 матча, отметившись 13 голами. Он выиграл с «Челси» три трофея, включая Лигу чемпионов-2021.