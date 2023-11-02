Пауло Дибала пропустил месяц из-за травмы боковой связки колена. Врачи ожидают его возвращения 13 ноября, и есть причины полагать, что восстановление аргентинца не задержится: во вторник он без труда встал на колено на улице Рима, чтобы сделать предложение своей девушке – Ориане Сабатини.

Летом 2018 года певица разорвала трехлетние отношения с Хулианом Серрано, а футболист расстался с моделью Антонеллой Кавальери. Пауло следил за Орианой в социальных сетях и однажды набрался смелости и отправил ей сообщение.

Поначалу она сомневалась в личности таинственного поклонника. Она даже обратилась к отцу, чтобы узнать больше о знаменитом футболисте.

В целях предосторожности она провела несколько проверок, чтобы удостовериться в его подлинности и убедиться, что ей пишет не самозванец. Пройдя проверки, они начали общаться и сближаться. И хотя в их отношениях была небольшая пауза, любовь победила, и предстоящая пятая годовщина их отношений стала доказательством крепких отношений.