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Пока Моуринью мучается и ждет лидера после травмы колена, он публично сделал предложение – но вряд ли ожидал такой реакции девушки

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Пауло Дибала неплохо начал сезон: 2+2 в шести турах (не забывайте, кто его тренер), однако в начале октября травмировался и выбыл больше, чем на месяц. По данным Transfermarkt, у аргентинца повреждение боковой связки колена.

И пока «Рома» мучается в атаке, Дибала не лежит на больничной койке. Во вторник жители Рима засняли, как Пауло публично сделал предложение своей девушке, встав на колено у фонтана. Похоже, невеста не ожидала, что это произойдет именно в тот вечер, и поэтому резко шагнула назад от испуга. Но хэппиэнда Дибала все-таки дождался.

4 комментария

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Dave Anderson
"2+2 в шести турах (не забывайте, кто его тренер)"
У Ромы 20 забитых, и по этому показателю она идет на 3 месте в серии А. Не забывайте, кто ее тренирует ;)
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kaviknat
"Вряд ли ожидал такой реакции" - какой? Что от неожиданности (да еще и в окружении большого количества зрителей) сделает шаг назад или, что бросится на него с объятиями (как в том анекдоте, где и так сболтнул лишнего)?
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Тюменец
Походу еще на месяц выбыл - запрыгнула на него всей массой))
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AntonIQ
Испугалась прохода в ноги
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