Пока Моуринью мучается и ждет лидера после травмы колена, он публично сделал предложение – но вряд ли ожидал такой реакции девушки
Пауло Дибала неплохо начал сезон: 2+2 в шести турах (не забывайте, кто его тренер), однако в начале октября травмировался и выбыл больше, чем на месяц. По данным Transfermarkt, у аргентинца повреждение боковой связки колена.
И пока «Рома» мучается в атаке, Дибала не лежит на больничной койке. Во вторник жители Рима засняли, как Пауло публично сделал предложение своей девушке, встав на колено у фонтана. Похоже, невеста не ожидала, что это произойдет именно в тот вечер, и поэтому резко шагнула назад от испуга. Но хэппиэнда Дибала все-таки дождался.
У Ромы 20 забитых, и по этому показателю она идет на 3 месте в серии А. Не забывайте, кто ее тренирует ;)