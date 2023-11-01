Пока Моуринью мучается и ждет лидера после травмы колена, он публично сделал предложение – но вряд ли ожидал такой реакции девушки

Пауло Дибала неплохо начал сезон: 2+2 в шести турах (не забывайте, кто его тренер), однако в начале октября травмировался и выбыл больше, чем на месяц. По данным Transfermarkt, у аргентинца повреждение боковой связки колена.

И пока «Рома» мучается в атаке, Дибала не лежит на больничной койке. Во вторник жители Рима засняли, как Пауло публично сделал предложение своей девушке, встав на колено у фонтана. Похоже, невеста не ожидала, что это произойдет именно в тот вечер, и поэтому резко шагнула назад от испуга. Но хэппиэнда Дибала все-таки дождался.