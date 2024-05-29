«ПСЖ» отказался выплачивать Мбаппе зарплату и бонусы. Так Аль-Хелайфи пытается добиться от «Мадрида» денег за Килиана

Пути Килиана Мбаппе и «ПСЖ» наконец разошлись. Летом форвард, вероятно, присоединится к «Мадриду» в статусе свободного агента.

Сага с трансфером француза, тянувшаяся так долго, заканчивается не самым красивым образом. Как и в предыдущих главах этой истории, во главе угла оказались деньги.

По информации L'Équipe , «ПСЖ» отказывается выплачивать Мбаппе бонусы и часть зарплаты. В общей сложность Килиан должен получить от столичного клуба 80 млн евро: это зарплата игрока за апрель, а также бонус за лояльность.

Аль-Хелайфи не может смириться с тем, что капитан сборной Франции покидает «ПСЖ» бесплатно. Окружение Нассера утверждает, что отказ от выплат был сделан ради давления на форварда и «Реал»: владелец парижан хочет, чтобы в конечном итоге «Реал» заплатил за игрока.

Планы Аль-Хелайфи испортил Перес. Флорентино непреклонен, он твердо заявил, что «королевский клуб» не заплатит и цента за игрока, переходящего в «Реал» в статусе свободного агента.

Президенту «ПСЖ» риторика Переса очень не понравилась, пишет L'Équipe. Аль-Хелайфи по-прежнему испытывает глубокую неприязнь к Флорентино: проблемы между мужчинами значительно обострились в последние годы.

Юристы Мбаппе уже подключились к делу о невыплатах, добавляет L'Équipe.

А француз уже готовится к переезду в Мадрид. По сведениям OK Diario, в столице Испании игрок купил дом, ранее принадлежащий Гарету Бэйлу.

Еще в феврале BBC передавало, что в «Реале» Килиан будет получать 15 млн евро за сезон, а его подписной бонус составит 150 млн евро.

Как думаете, Килиан добьется от «ПСЖ» положенных выплат?