Жена полузащитника «Шахтера» уличила супруга в измене: теперь в сети есть видео переписки с одноклубниками и история его браузера🔞

У Александра Зубкова проблемы.

Зубков женился на Анне в октябре 2019 года, а январе 2021-го возлюбленная подарила ему дочь. Анна как до рождения ребенка, так и после регулярно фотографируется для мужских журналов, а в личных соцсетях выкладывает фото в купальниках.

Недавно девушка проводила свой отпуск на Сейшельских островах.

Родив ребенка Анна неоднократно рассказывала о послеродовой депрессии и о том, что обращалась к врачам для получения доступа к специальным медицинским препаратам.

А во вторник девушка опубликовала видео, на котором она в слезах рассказывает о проблемах в семье.

Вскоре в сети появились и скрины переписок и истории браузера полузащитника «Шахтера».

А теперь появилось и видео, снятое Анной с экрана телефона Зубкова - там видно, как игрок обсуждает ситуацию в семье с неким Радионом.