😳🫣 «Роналду, Верратти, Аспиликуэта». Эден Азар назвал лидеров сборных, которые сыграют на Евро
Эден Азар закончил футбольную карьеру, но это не значит, что он не в курсе предстоящего футбольного праздника в Европе.
Бельгиец назвал восемь ключевых игроков топ-сборных, которые примут участие в Евро.
Англия - Фил Фоден;
Германия - Джамал Мусиала;
Франция - Килиан Мбаппе;
Италия - Марко Верратти;
Бельгия - Кевин де Брюйне;
Нидерланды - Вирджил ван Дейк;
Испания - Сесар Аспиликуэта;
Португалия - Криштиану Роналду.
Возможно, вы удивились наличию в этом списке Аспиликуэты - не бойтесь, Луис де ла Фуэнте не включил его даже в расширенный список сборной.