😳🫣 «Роналду, Верратти, Аспиликуэта». Эден Азар назвал лидеров сборных, которые сыграют на Евро

Эден Азар закончил футбольную карьеру, но это не значит, что он не в курсе предстоящего футбольного праздника в Европе.

Бельгиец назвал восемь ключевых игроков топ-сборных, которые примут участие в Евро.

Англия - Фил Фоден;

Германия - Джамал Мусиала;

Франция - Килиан Мбаппе;

Италия - Марко Верратти;

Бельгия - Кевин де Брюйне;

Нидерланды - Вирджил ван Дейк;

Испания - Сесар Аспиликуэта;

Португалия - Криштиану Роналду.

Возможно, вы удивились наличию в этом списке Аспиликуэты - не бойтесь, Луис де ла Фуэнте не включил его даже в расширенный список сборной.