«Дортмунд» хочет выкупить Матсена у «Челси». Но не за £35 млн 🤷♂️
По информации Фабрицио Романо, «Боруссия Дортмунд» хочет подписать Иана Матсена на постоянной основе.
Немцы взяли игрока в аренду у «Челси» и довольны его игрой за клуб.
Команда Бундеслиги начнет переговоры с синими после финала Лиги чемпионов.
«Дортмунд» считает Матсена одной из своих приоритетных целей на лето. Но они не хотят активировать пункт о выкупе в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, установленный англичанами.
Начальное предложение будет существенно ниже данной суммы и будет иметь другую структуру. Голландский защитник, тем временем, счастлив в Германии и готов остаться в клубе.
Журналист Бен Якобс сообщает, что немецкий клуб готов предложить около 25 миллионов фунтов стерлингов за игрока.
Стоит своих денег?