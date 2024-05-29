«Дортмунд» хочет выкупить Матсена у «Челси». Но не за £35 млн 🤷‍♂️

По информации Фабрицио Романо, «Боруссия Дортмунд» хочет подписать Иана Матсена на постоянной основе.

Немцы взяли игрока в аренду у «Челси» и довольны его игрой за клуб.

Команда Бундеслиги начнет переговоры с синими после финала Лиги чемпионов.

«Дортмунд» считает Матсена одной из своих приоритетных целей на лето. Но они не хотят активировать пункт о выкупе в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, установленный англичанами.

Начальное предложение будет существенно ниже данной суммы и будет иметь другую структуру. Голландский защитник, тем временем, счастлив в Германии и готов остаться в клубе.

Журналист Бен Якобс сообщает, что немецкий клуб готов предложить около 25 миллионов фунтов стерлингов за игрока.

Стоит своих денег?