Получив очередной «Золотой мяч» Лионель Месси установил сразу 4 рекорда, которые вряд ли когда-то будут побиты

В понедельник во Франции вручили «Золотой мяч».

Мероприятие прошло в театре «Шатле» в Париже.

Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч» в карьере. В минувшем сезоне форвард сборной Аргентины выступал за «ПСЖ», сейчас он играет в «Интер Майами».

Таким образом аргентинец установил сразу 4 рекорда:

1. Он первым в истории стал 8-кратным обладателем этой награды.

2. Месси - самый возрастной игрок, получавший «Золотой мяч»

3. Лео стал первым обладателем «Золотого мяча», выступающим за пределами Европы

4. Месси- единственный в истории игрок, бравший «Золотой мяч» с тремя разными клубами.