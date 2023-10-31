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Получив очередной «Золотой мяч» Лионель Месси установил сразу 4 рекорда, которые вряд ли когда-то будут побиты

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В понедельник во Франции вручили «Золотой мяч».

Мероприятие прошло в театре «Шатле» в Париже.

Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч» в карьере. В минувшем сезоне форвард сборной Аргентины выступал за «ПСЖ», сейчас он играет в «Интер Майами».

Таким образом аргентинец установил сразу 4 рекорда:

1. Он первым в истории стал 8-кратным обладателем этой награды.

2. Месси - самый возрастной игрок, получавший «Золотой мяч»

3. Лео стал первым обладателем «Золотого мяча», выступающим за пределами Европы

4. Месси- единственный в истории игрок, бравший «Золотой мяч» с тремя разными клубами.

10 комментариев

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Yasha Kotidze
Месси - самый возрастной игрок, получавший «Золотой мяч»

Стэнли Мэтьюз предложил бы подержать его пиво, если бы дожил. В 41 год человек получил "Золотой мяч".
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Контрольный выстрел
Фига се у него ухи )))
+2
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turcanudima87@gmail.com
ВЕЛИКИЙ!!!
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Flow market Victor Mercedes
Кришти фаны скажут а слабо взять ЛЧ с двумя клубами!? слабо забить 140 голов и 42 ассиста в ЛЧ!?🔥)))
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Руслан Арапханов
Легенда!
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Илья Мурашов
Вот рекорды Месси с ЗМ. Месси единственный игрок в истории, который получал ЗМ:

... в трех десятилетиях
... 4 раза подряд (2009 - 2012)
... 4 раза по версии ФФ, а не совместно с ФИФА (2009, 2019, 2021, 2023)
... играя за 3 разные клубы
... не играя в Европе
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Нил Лащенко
По пересчету 2016 года, зм получили разные игроки в том числе и Пеле, так что формально Месси неё первый игрок получивший зм играя не в Европе
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Абдул Абакаев
ещё рекорд по периоды между первым и последним ЗМ. 15 лет
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Tazemyrat Tolayew
Месси пожалей криша, что вам такого сделала кришти
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Руслан Арапханов
Ответ Yasha Kotidze
Месси - самый возрастной игрок, получавший «Золотой мяч» Стэнли Мэтьюз предложил бы подержать его пиво, если бы дожил. В 41 год человек получил "Золотой мяч".
Кстати, да
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