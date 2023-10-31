Получив очередной «Золотой мяч» Лионель Месси установил сразу 4 рекорда, которые вряд ли когда-то будут побиты
В понедельник во Франции вручили «Золотой мяч».
Мероприятие прошло в театре «Шатле» в Париже.
Лионель Месси выиграл 8-й «Золотой мяч» в карьере. В минувшем сезоне форвард сборной Аргентины выступал за «ПСЖ», сейчас он играет в «Интер Майами».
Таким образом аргентинец установил сразу 4 рекорда:
1. Он первым в истории стал 8-кратным обладателем этой награды.
2. Месси - самый возрастной игрок, получавший «Золотой мяч»
3. Лео стал первым обладателем «Золотого мяча», выступающим за пределами Европы
4. Месси- единственный в истории игрок, бравший «Золотой мяч» с тремя разными клубами.
Стэнли Мэтьюз предложил бы подержать его пиво, если бы дожил. В 41 год человек получил "Золотой мяч".
... в трех десятилетиях
... 4 раза подряд (2009 - 2012)
... 4 раза по версии ФФ, а не совместно с ФИФА (2009, 2019, 2021, 2023)
... играя за 3 разные клубы
... не играя в Европе