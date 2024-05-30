Криштиану Роналду гордо позирует с Золотой бутсой – он первый, кто завоевал награду в четырех разных лигах📸

Криштиану Роналду вошел в историю..снова. Знаменитый португалец забил 35 голов в 31 матче чемпионата за «Аль-Наср», завоевав свою шестую «Золотую бутсу» в карьере.

И не только это – Криш единственный, кто когда-либо добивался подобного достижение в четырех разных лигах.

В среду Криштиану была вручена заслуженная награда.

Вот все шесть «Золотых бутс» за карьеру в CR7 :

Ла Лига х 3 (сезоны 2010/11, 2013/14, 2014/15) – «Реал Мадрид»

Английская Премьер-лига х 1 (сезон 2007/08) – «Манчестер Юнайтед»

Серия А (сезон 2018/19) – «Ювентус»

Саудовская профессиональная лига (сезон 2023/24) - «Аль-Наср»

Как однажды сказал Криштиану, он не следит за рекордами – рекорды следуют за ним. Даже в свои 39 лет он не намерен останавливаться.